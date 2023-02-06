06 Февраля 2023
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Образование В России
Фото предоставлено компанией &quot;Газпромнефть-Ямал&quot;

Васильева: Российские дети теряют интерес к школе

В России наблюдается тревожная тенденция - дети теряют интерес к учебе. Об этом заявила президент Российской академии образовани, экс-министр просвещения Ольга Васильева в интервью "Парламентской газете".
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Она сослалась на исследования члена-корреспондента РАО Татьяны Тихомировой, которая ведет их много лет.

"Сегодня уже в начальных классах почти треть детей заявляет, что не хочет получать знания об окружающем мире, а каждый пятый сказал, что не желает заниматься математикой. В основной школе, когда начинают формироваться личные профильные предпочтения, процент школьников, которым не нравится математика, возрастает до 24,9% от общего числа учеников", - рассказала Васильева.

России нужны инженеры, а дети, наоборот, все чаще боятся математики, отмечает она. Появилось даже понятие — "математическая тревожность".

При этом 80% детей занимаются домашними заданиями и в выходные, и на каникулах. Они переутомляются, им не хватает активного отдыха. С домашними заданиями "надо что-то делать".

Президент РАО также считает, что нужен обязательный выпускной экзамен по истории после школы. Потому что человека формируют три предмета - отечественная история, литература и язык.

Теги: Ольга Васильева, образование, школа



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