Жителя Челябинской области приговорили к 19 годам колонии за убийство двух человек

В Челябинской области 35-летнего жителя Аши приговорили к 19 годам колонии строгого режима за убийство двух человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в декабре 2021 года в одном из гаражных боксов в Аше обвиняемый и потерпевшие распивали спиртное. Между мужчиной и одним из потерпевших произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес множественные удары гаечным ключом знакомому. После этого он нанес удары второму знакомому, ставшему свидетелем преступления.

От полученных травм мужчины скончались. После этого обвиняемый спрятал тела в заброшенном гаражном боксе.

По решению суда осужденный должен выплатить в пользу матери одного убитого и несовершеннолетней дочери второго по 1,5 млн рублей.