Суд не стал выпускать из колонии члена уральской банды, созданной в "лихие 90-е"

На Среднем Урале суд рассмотрел ходатайство адвоката Олега Мельникова о замене неотбытой части наказания более мягким. В итоге мужчина останется в колонии.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, уралец входил в банду Андрея и Максима Тихоновых, которая орудовала в Ревде. В июне 2010 года Мельникова приговорили к 21 году в колонии строгого режима за бандитизм, убийства, вымогательство и ряд других преступлений.

Защитник фигуранта направил ходатайство о замене неотбытой части срока его клиента более мягким видом наказания. Однако в прокуратуре выступили против.

"Ранее судом уже шесть раз отклонялись ходатайства осужденного, в том числе и об условно-досрочном освобождении. Кроме того, осужденный не возместил ущерб потерпевшему в размере 2 млн рублей, взысканный судом. За период отбывания наказания Мельников выплатил только около 25 тысяч рублей", - отметили в надзорном ведомстве.

Администрация колонии также выразила мнение о нецелесообразности замены неотбытой части наказания более мягким. Сегодня, 6 февраля, Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес решение: в удовлетворении ходатайства адвоката отказать. Таким образом, Олег Мельников останется в колонии.

Напомним, "банда Тихоновых" была создана еще в "лихие 90-е" и действовала 15 лет. В дальнейшем членов преступной группировки надолго отправили за решетку.