Япония присоединилась к США в "полупроводниковой войне" с Китаем

Руководство Японии весной собирается ввести экспортный контроль, призванный воспрепятствовать использованию передовых полупроводниковых технологий в военных целях.

Источники издания The Japan Times сообщили, что правительство внесет поправки в закон об иностранной валюте и внешней торговле. В случае их принятия для экспорта "определенных продуктов и технологий" потребуется разрешение министра экономики, торговли и промышленности. Как отмечает издание, эта мера призвана поставить под контроль экспорт полупроводников и оборудования для их производства.

В октябре прошлого года Япония согласилась сотрудничать с США в ужесточении регулирования экспорта широкого спектра товаров. В свою очередь, это соглашение достигнуто на фоне растущего риска кризиса вокруг Тайваня и борьбы за технологическое превосходство в области полупроводников, которые напрямую связаны с военной мощью.

В новых правилах не будет прямо упоминаться Китай, таким образом, японские власти пытаются избежать ответных мер. Однако очевидно, что этот закон будет направлен в первую очередь против Поднебесной. В прошлом году президент США Джо Байден подписал закон "О чипах и науке", согласно которому все крупные компании, которые пользуются финансированием от федерального правительства США, или крупные компании, которые пользуются льготными налоговыми мерами, не могут инвестировать в Китай. Там КНР открыто указывается в качестве противника. А зависимость Японии от США во внешнеполитических делах — факт общеизвестный.

Аналогичные договоры Соединённые Штаты заключают не только с азиатскими, но и с европейскими странами, занимающимися производством полупроводников, например, с Нидерландами. США определили основной целью регулирования передовые полупроводниковые технологии с шириной контура 14 нанометров или менее. Ожидается, что пересмотр министерского постановления в Японии будет распространяться на аналогичные продукты.

Таким образом, закрываются лазейки для поставки в КНР чипов, при изготовлении которых не использовались американские технологии. Новые меры экспортного контроля, вероятно, затронут ведущих мировых производителей, таких как Tokyo Electron и нидерландская ASML, которые обладают передовой технологией миниатюризации полупроводников.