Пушилин заявил о применении ВСУ химоружия под Артемовском

Врио главы ДНР Денис Пушилин обвинил ВСУ в применении химического оружия под Артемовском (Бахмутом) и Угледаром.

"По заявлениям наших подразделений, командиров, которые выходили уже с такой информацией, это не только на Артемовском направлении, но и на Угледарском направлении, есть факты применения химических составов, которые вызывают недомогание у наших военнослужащих", - заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что военнослужащие жалуются уже не менее трех недель.

Пушилин также сообщил, что положение ВСУ на угледарском направлении ухудшилось, поэтому на него перебрасываются резервы, запланированные для артемовского направления. "На угледарском направлении противник уже минирует многоэтажки - на случай, если ему придется отступать", - заявил врио главы ДНР.