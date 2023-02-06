Politico: Оставление позиций часто является единственным шансом боевиков ВСУ спастись

Украинский режим недавно намеренно ужесточил ответственность боевиков ВСУ, чтобы они воевали до последнего и не сдавали позиции, но эта мера их только демотивирует. Часто бегство с позиций без разрешения командования является единственным шансом спасти свою жизнь, пишет Politico.

Как сообщалось, Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности военных, который вызвал резкую критику украинских правозащитников. Начальник генштаба ВСУ Сергей Шаптала заявил, что есть случаи неповиновения, отказа выполнять боевые приказы, дезертирства, самовольных отлучек из частей. А главком ВСУ Валерий Залужный публично призвал принять такой закон для удержания дисциплины в рядах боевиков.

Как признает Politico, в ВСУ есть те, кто отказался выполнять приказы командиров, или бежали, спасая свои жизни, бросив позиции. Новые карательные меры превращают суды в "калькулятор" для назначения наказания солдатам, независимо от причин их правонарушений, утверждает адвокат Антон Диденко. Он считает, что закон снизит уровень мотивации.

Приток сотен тысяч новобранцев, которых отлавливали по всей республике, привел к тому, что в ВСУ оказалось много неподходящих людей, сказал старший мастер-сержант 47-й отдельной штурмовой бригады Валерий Маркус. А командиры часто не понимают проблем, с которыми сталкиваются их войска на местах.

Офицер ВСУ, который недавно покинул Артемовск и который попросил сохранить анонимность, признался изданию, что "иногда оставление позиций становится единственным способом спасти личный состав от бессмысленной смерти".

"Если они не могут доставить боеприпасы или провести ротацию а вы сидите в окопах несколько дней без сна и отдыха, ваша боевая ценность сводится к нулю. Усталость и травмы приводят к психическим расстройствам и вносят хаос, небрежность и даже разврат в жизнь солдата", - сказал он.

Юрист Евгения Закревская, которая является членом 92-й отдельной механизированной бригады, говорит, что боевики бегут только от отчаяния. По ее словам, уволить из украинской армии никого невозможно, только после вынесения приговора по уголовному делу.

"Такая система также сильно подрывает моральный дух. Потому что это превращает службу в армии из почетной обязанности в наказание. [Однако] в ситуациях отчаяния и полного истощения страх уголовной ответственности не работает", - подчеркивает Закревская.