06 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Подслушано Каменск-Уральский / vk.com/kulive

В Каменске-Уральском такси с пассажирами влетело в грузовик

В Каменске-Уральском на подъеме Пушкинского путепровода произошло ДТП. Такси "Максим" с двумя пассажирами вылетело на встречную полосу и врезалось в грузовик. Об этом сообщает паблик "Инцидент Каменск-Уральский".

Авария произошла утром. Как сообщает начальник городского отдела ГИБДД Алексей Морозов, водитель "ДЭУ Нексия" не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где ехал грузовик Volvo. В результате ДТП пострадал как сам таксист, оказавшийся зажатым в автомобиле, так и две пассажирки, одна из которых 2007 г.р. Сейчас пострадавшим оказывается первая помощь.

Из-за произошедшего, движение путепровода было перекрыто, из-за чего в пробку встала улица Карла Маркса.

Теги: такси, грузовик, ДТП, Каменск-Уральский



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