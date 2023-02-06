В Каменске-Уральском такси с пассажирами влетело в грузовик

В Каменске-Уральском на подъеме Пушкинского путепровода произошло ДТП. Такси "Максим" с двумя пассажирами вылетело на встречную полосу и врезалось в грузовик. Об этом сообщает паблик "Инцидент Каменск-Уральский".

Авария произошла утром. Как сообщает начальник городского отдела ГИБДД Алексей Морозов, водитель "ДЭУ Нексия" не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где ехал грузовик Volvo. В результате ДТП пострадал как сам таксист, оказавшийся зажатым в автомобиле, так и две пассажирки, одна из которых 2007 г.р. Сейчас пострадавшим оказывается первая помощь.

Из-за произошедшего, движение путепровода было перекрыто, из-за чего в пробку встала улица Карла Маркса.