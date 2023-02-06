06 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: duma.gov.ru

Крашенинников: Конфискацию имущества как наказание пока нельзя поддержать юридически

Конфискация имущества уехавших как вид наказания обсуждается, на данный момент поддержать такие поправки юридически нельзя, сообщил глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

"Конечно, мы против. Юридически не можем это поддержать, если это будет какая-то история глобальная, значит, тогда нужны глобальные поправки, будем их рассматривать", - сказал Крашенинников.

Он не исключил, что такие поправки могут готовиться, передает РИА Новости.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее анонсировал изменения в Уголовном кодексе страны, предложив конфисковывать имущество у "негодяев", уехавших из России. Он предложил делать это с целью возмещения нанесенного ущерба. Идею счел реализуемой сенатор Андрей Клишас.

Теги: конфискация имущества, крашенинников



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