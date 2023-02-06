СМИ: В Москве двое подростков отравились психодислептиками

В Москве подростков 15 лет – девушку и парня – госпитализировали в бессознательном состоянии из ресторана быстрого питания на Маросейке. Перед этим парочка бредила, высказывала суицидальные мысли.

Врачи поставили предварительный диагноз – отравление психодислептиками.

Пока следователи выясняют, как именно отравились подростки. Добросить их пока нельзя – они без сознания в токсикологической реанимации, а результаты анализов еще не готовы, передает Telegram-канал Baza.