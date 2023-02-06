Слухи о продолжении мобилизации распространяют "вредители и предатели", - депутат Госдумы

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой развеял слухи о якобы готовящейся новой волне мобилизации.

"Просьб о возвращении неправомерно мобилизованных в последние месяцы почти нет. Это говорит о том, что нарушения устранены, а механизм работы мобилизационных мероприятий отлажен. Из этого следует делать правильные выводы, а не сеять слухи о всеобщей мобилизации или продолжении частичной мобилизации, называть взятые с потолка цифры о 500 тыс. или 2 млн новых мобилизованных. Такие слухи распространяют вредители и предатели, заинтересованные в расколе России", - написал Луговой в своем Telegram-канале.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена президентом России 21 сентября 2022 г. Нужно было призвать 300 тыс. человек, которые ранее служили в армии, имеют боевой опыт и определенную военно-учетную специальность. Чуть больше, чем через месяц, 28 октября, министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мобилизация окончена. 4 ноября Путин сообщил, что количество мобилизованных в России превысило 300 тыс. человек, достигнув 318 тыс., из которых 49 тыс. уже выполняют боевые задачи. В Госдуме не ждут дополнительного набора по частичной мобилизации. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя информацию о возможной второй волне мобилизации, заявила, что "ее не будет, эта тема не обсуждается, ее нет в повестке". 17 января 2023 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о том, что слухи о новой волне частичной мобилизации в России исходят из-за границы. Прокуроры вернули более 9 тыс. незаконно мобилизованных в ходе спецоперации граждан, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с президентом Владимиром Путиным.