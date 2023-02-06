В Челябинске автостоянки приведут к единому виду

В Челябинске к весне несколько автостоянок приведут в соответствие с новым дизайн-кодом. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила заместитель главы по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, передает корреспондент Накануне.RU.

"Те владельцы, которые ранее заключили договоры по площадкам автостоянок, получают в управлении архитектуры задание на дизайн-код. Предполагаем, что некоторые из них оденутся в соответствии с дизайн-кодом к весне", - отметила она.

Дизайн-код парковок был утвержден летом 2021 года.