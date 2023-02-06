"Центр гражданских и социальных инициатив Югры" прокомментировал обвинения в коррупции

Фонд "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" официально прокомментировал скандальную историю с обвинениями фонда в коррупции и заявил, что является пострадавшей стороной в сложившейся ситуации, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В фонде подчеркнули, что "Центр гражданских инициатив Югры" как оператор бюджетных средств при реализации мер поддержки для некоммерческих организаций, строго соблюдает требования российского законодательства и при определении получателей мер поддержки обеспечивает полную прозрачность и правовую безопасность процедур. По данным фонда, это подтверждают результаты проверки, которая завершилась 2 февраля.

Во время пандемии коронавируса власти Югры приняли решение о введении специальных временных мер поддержки социально ориентированных НКО по компенсации арендных платежей, платежей ЖКУ, а также расходов на заработную плату. Меры по компенсации действовали с мая 2020 года по февраль 2021 года. Цель этих мер поддержки - не допустить массового закрытия таких НКО. За весь период мерами поддержки воспользовались 103 организации-заявителя на сумму 38 млн руб.

При этом фонд проверяет документы, которые предоставляют заявители. А именно: наличие трудовых договоров, договоров с ресурсоснабжающими организациями и договоров аренды, а также документов, подтверждающих фактические расходы (счета, акты, платежные поручения). По результатам проверок отказано в предоставлении поддержки 14 организациям на сумму 5 млн руб.

"Ханты-Мансийская общественная организация "Олимпийский совет Югры", руководителем которой является Михаил Слинкин, действительно являлась получателем мер поддержки в период распространения коронавирусной инфекции, а именно компенсации арендных платежей на сумму 426 560 рублей. Комплектность документов, предоставленных Олимпийским советом Югры в Фонд, соответствовала требованиям законодательства. В случае если информация, представленная в СМИ, о том, что в составе заявки данной общественной организации присутствуют подложные документы, подтвердится, то оценку действиям Михаила Слинкина дадут правоохранительные органы, руководствуясь нормами российского законодательства. Фонд как пострадавшая сторона окажет необходимое содействие в проведении следственных мероприятий. При этом важно отметить, что никаких обвинений в адрес сотрудников фонда правоохранителями не предъявлено", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о возможном заведении уголовного дела на референта губернатора Михаила Слинкина и о проверках на коррупцию фонда "Центра гражданских инициатив".