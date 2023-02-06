В МИД анонсировали визит в Москву главы МАГАТЭ

В МИД РФ заявили о том, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этой неделе посетит Москву. Точные сроки еще прорабатываются.

"В процессе завершения согласования, но то, что это будет на этой неделе, я это могу подтвердить", - цитирует "Интерфакс" замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

По его словам, график пока еще не до конца сформирован, но все свидетельствует в пользу того, что этот приезд состоится.

"Мы рассчитываем как всегда на глубокий профессиональный договор с гендиректоров МАГАТЭ", - добавил Рябков, подчеркнув, что ключевой темой переговоров станут зоны безопасности на Запорожской АЭС.