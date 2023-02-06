После землетрясения по всей Сирии остановили железнодорожное сообщение

В Сирии остановили железнодорожное сообщение по всей стране после сильного землетрясения, которое затронуло ряд провинций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минтранс республики.

Технические бригады проверяют состояние железнодорожных путей, дорог и мостов.

Утром агентство SANA сообщало, что в провинциях Алеппо и Латакия ведется проверка состояния железнодорожного полотна и мостов.

Землетрясение магнитудой 7,8 началось около четырех часов утра на юго-востоке Турции около границы с Сирией. После этого произошли повторные толчки, которые ощущались также в Сирии, Ливане, Ираке, Греции, Египте, Армении и на Кипре.