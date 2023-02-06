06 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: В.Н. Горелых

На Среднем Урале задержан "гастролер" из Белгорода, похищавший деньги пенсионерок

На Среднем Урале полицейские из подразделения уголовного розыска ОВД Качканара вышли на след и задержали очередного афериста, который помогал мошенникам похищать у пожилых женщин по схеме "Ваш родственник попал в ДТП" так называемые похоронные деньги. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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По его данным, на этот раз в сети сыщиков угодил "гастролер" из Белгорода Рустам Оглы 1999 года рождения, представлявшийся пенсионерам, как "таксист Юра".

"Жертвами подозреваемого стали, как минимум, две дамы преклонного возраста 1939 и 1940 годов рождения. В обоих случаях неизвестный звонил бабушкам, представляясь их внуком, после чего сообщал, что он попал в страшную аварию. Дабы не угодить за решетку, срочно нужны деньги. Затем по телефону с пенсионерами общались якобы сотрудники правоохранительных органов, убедительно уверявшие, что печальных последствий ДТП с внуком можно избежать, если заплатить нужную сумму денег.

В итоге старушки, не перепроверив информацию у своих родных, отдавали свои накопления прибывшему курьеру. Одна женщина после долгих уговоров передала аферисту 300 тысяч рублей, а вторая – 250 тысяч. В настоящее время любитель легких заработков арестован и содержится под стражей. Оперуполномоченные проверяют "таксиста Юру" на причастность к аналогичным преступлениям не только на Среднем Урале, но и на территории всех субъектов нашей страны", - отметил полковник Горелых.

Задержанный в содеянном полностью раскаялся и вину признал. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, это будет его первое знакомство с пенитенциарной системой. Расследование продолжается.

Валерий Горелых напомнил, что за подобную "предприимчивость" так называемым "курьерам" грозит уголовная ответственность на срок до 10 лет, а также призвал всех, у кого есть дедушки и бабушки, регулярно напоминать им о недопустимости передавать свои скромные сбережения незнакомым людям, кем бы они не представлялись.

Теги: мошенник, таксист, полиция



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