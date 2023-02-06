Россия всегда была и остается страной с самым дешевым домашним интернетом - Минцифры

Россия всегда была и остается страной с самым дешевым домашним интернетом, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "Сейчас мы на шестом месте по доступности интернета. Более того, сегодня даже если люди не могут сами оплатить себе интернет — провайдеры в любом случае обязаны предоставить им возможности заходить на самые необходимые сайты, ресурсы (например, Госуслуги), которые позволяют устроиться на работу, оплатить жильё и пр. Это беспрецедентная история!" – сказал министр на парламентских слушаниях в Госдуме.

Сегодня в России только 84% домохозяйств обеспечены интернетом, к 2030 году эта цифра должна составлять 97%. "При этом важно понимать, что сегодня в многоквартирных домах проживает 72-73% всего населения РФ, 85% городского населения. И не все из них обеспечены услугой доступа в интернет — 16% домохозяйств остаются без связи", - сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.