06 Февраля 2023
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: fourstyle.ru

Польша расширит армию

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак считает, что армия Польши должна состоять из шести дивизий (в настоящее время их четыре) и насчитывать 300 тыс. военнослужащих.

"Фундаменты известны: армия – как минимум, 300 тыс. человек, с 50 тыс. солдат Войск территориальной обороны, 1 тыс. танков К2 и 366 танками Abrams. Шесть дивизий, четыре из которых уже есть", - сказал министр в интервью изданию "Сети", слова приводит ТАСС.

Геополитическая ситуация, считает министр, меняется быстро, и армия должна оперативно реагировать на новые вызовы. По его словам, особое внимание уделяется развитию 16-й и 18-й дивизий.

"18-я механизированная дивизия имени генерала Тадеуша Бука будет защищать брестские ворота. Это – ее главная задача. Поэтому она получит танки Abrams. Это будет непреодолимая преграда", - отметил он.

Теги: Польша, армия, вооруженные силы, Мариуш Блащак



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