06 Февраля 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Кассационный суд в Челябинске отменил приговор в отношении Сергея Мурая

Сегодня кассационный суд в Челябинске отменил приговор в отношении бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая, передает корреспондент Накануне.RU.

Дело возвращено в Дзержинский районный суд на новое рассмотрение.

Напомним, по данным следствия, в феврале – июне 2015 г. и в 2016 г. прокурор получил лично и через посредников две взятки на общую сумму в 2,8 млн руб. за покровительство бизнесменам. Также в июне 2017 – марте 2018 гг. он же неоднократно был посредником в даче взяток, а в 2016 г. "подбил" сотрудников отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми незаконно прекратить шесть исполнительных производств, возбужденных в отношении его знакомого. За это Мурай получил 11 лет колонии строгого режима, также его лишили права занимать посты на госслужбе в течение пяти лет и звания старшего советника юстиции.

Позже суд изменил приговор частично, исключив из судебного акта первой инстанции такую меру наказания, как лишение специального звания. В остальном в части наказания приговор оставлен без изменения.

Теги: Сергей Мурай, приговор, кассационный суд в Челябинске



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