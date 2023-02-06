В Челябинской области будут судить водителя, насмерть сбившего велосипедиста

По версии следствия, 29 ноября водитель TOYOTA CAMRY на 29 км автодороги Кизильское – Бреды – Мариинский – граница Казахстана совершил наезд на попутно двигавшийся трехколесный велосипед под управлением 52-летнего потерпевшего. От полученных травм велосипедист скончался.

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело 68-летнего местного жителя, насмерть сбившего велосипедиста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.





