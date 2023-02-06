06 Февраля 2023
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Происшествия За рубежом
Фото:TMZ.com

Шварценеггер на внедорожнике сбил велосипедистку

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в воскресенье попал в ДТП, в результате которого была госпитализирована велосипедистка.

75-летний артист ехал на своем внедорожнике по Западному Лос-Анджелесу, когда на его пути неожиданно появилась женщина на велосипеде, передает TMZ. По данным издания, виновницей столкновения стала велосипедистка. Актер ехал не быстро и пытался тормозить, но избежать удара не удалось. Женщину госпитализировали. По данным полиции, наркотики и алкоголь не обнаружены ни у Шварценеггера, ни у пострадавшей.

Шварценеггер, который сам является заядлым велосипедистом, не пострадал.

В январе 2022 года актер уже попадал в ДТП, тогда столкнулись несколько автомобилей в Брентвуде (Калифорния), и Шварценеггер тоже не был виноват.

Теги: арнольд шварценеггер, авария, дтп, велосипедист



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