06 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: kavkazplus.com

Суд заочно приговорил блогера Белоцерсковскую* к девяти годам колонии за фейки о ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Веронику Белоцерковскую* к 9 годам колонии за распространение фейков о ВС РФ.

Также ей на 5 лет запретили администрировать интернет-страницы, передает РИА Новости.

По версии суда, Белоцерковская с марта по апрель 2022 года разместила в соцсети три публикации. Ее обвинили по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

Белоцерковская находятся за пределами РФ, поэтому приговор был вынесен заочно. Ранее в рамках дела было арестовано имущество Белоцерковской на 153 миллиона рублей.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России

Теги: белоцерковская, фейки о вс рф, приговор



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