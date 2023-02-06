Суд заочно приговорил блогера Белоцерсковскую* к девяти годам колонии за фейки о ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Веронику Белоцерковскую* к 9 годам колонии за распространение фейков о ВС РФ.

Также ей на 5 лет запретили администрировать интернет-страницы, передает РИА Новости.

По версии суда, Белоцерковская с марта по апрель 2022 года разместила в соцсети три публикации. Ее обвинили по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

Белоцерковская находятся за пределами РФ, поэтому приговор был вынесен заочно. Ранее в рамках дела было арестовано имущество Белоцерковской на 153 миллиона рублей.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России