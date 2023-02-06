Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на треть

За последние сутки в России зафиксировано чуть более 8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 40 человек скончались. Накануне заболевших выявили 9,4 тыс., 45 пациентов умерли, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 33%, госпитализации увеличились на 20%. Заболеваемость растет почти везде, госпитализации – в 65 регионах.

На прошлой неделе в России был зафиксирован второй случай заражения подштаммом "кракен" штамма "омикрон". Пациент находится в Тыве. Сообщается, что он переносит заболевание легко, без клинических последствий.