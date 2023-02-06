"Уралкалий" присоединился к Консорциуму по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла

Один из крупнейших мировых производителей калия, компания "Уралкалий", присоединилась к Консорциуму по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, созданному Российским экологическим оператором (РЭО), ответственным за разработку и корректировку федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В составе консорциума, "Уралкалий" совместно с национальными институтами науки и образования, а также предприятиями промышленного сектора будет принимать участие в работе над развитием научно-образовательного потенциала России для обеспечения перехода к экономике замкнутого цикла.

Генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев прокомментировал подписанное соглашение.

"Подписали соглашение с "Уралкалий" о присоединении к Консорциуму по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Уверены в продуктивном сотрудничестве с одним из крупнейших мировых производителей калия. Ключевой задачей Консорциума является подготовка кадров для экономики замкнутого цикла в России, поэтому помимо представителей бизнеса в него входят вузы и научные организации нашей страны, представители реального сектора экономики. Напомню, что главный принцип циклической экономики — это вовлечение максимального количества отходов в переработку и повторный оборот, для этого необходимо участие каждого", - заявил он.

Директор по устойчивому развитию"Уралкалий" Елена Эскина отметила, что "Уралкалий" постоянно адаптирует и совершенствует свои бизнес-процессы в соответствии с ведущими мировыми ESG-практиками и действующим законодательством.

"Вступление в Консорциум позволит Компании оказывать поддержку педагогическому и научному сообществу, а также внедрять новые технологии в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла", - подчеркнула она.

Компания в своей операционной деятельности уделяет значительное внимание вопросам ресурсосбережения и эффективного обращения с отходами, реализуя следующие мероприятия: модернизацию существующих и строительство новых производственных мощностей с приоритетами по максимальному извлечению ценного компонента из руды, утилизацию и размещение отходов на объектах, соответствующих требованиям санитарного и природоохранного законодательства, реализацию программы производственного экологического контроля, в рамках которой осуществляется мониторинг окружающей среды на территории объектов размещения отходов (шламохранилищ и солеотвалов) и пределах их воздействия.

В результате деятельности компании образуются в подавляющем большинстве (более 99,99%) неопасные отходы, а обращение с оставшейся долей образующихся отходов проводится в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.