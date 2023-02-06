Свердловчане создали петицию против повышения тарифа на капремонт

Жители Свердловской области выступают против повышения тарифа на капитальный ремонт. Петиция уже набрала более 500 голосов.

Авторы утверждают, что тариф на Среднем Урале значительно выше, чем в других регионах. В Кургане, для примера, взнос на капремонт составляет 9,45 рублей за кв.м., в Тюмени – 7,5 рублей, в Казани – 6,35 рублей, а в Свердловской области с 2023 года - 14,81 рублей за кв.м.

Еще больше ситуацию усугубляет подорожание остальных коммунальных услуг на 9% и отмена "ночного тарифа" во время выходных и праздничных дней. Авторы петиции утверждают, что из-за этого, по самым скромным подсчетам, увеличение платы за электроэнергию составит 20%.

"Свердловчане возмущены таким развитием событий в коммунальной сфере Среднего Урала. Особенно жестко новая "реформа" обойдется пенсионерам и социально - незащищенной части населения. При современной нищенской пенсии и без того непомерного расхода на коммуналку, новые тарифы теперь будут "съедать" значительную долю "государственного подаяния" по старости", - написано в петиции.

Жители региона убеждены, что проблема касается не только Свердловской области, но и всей территории России. В связи с этим они просят проверить законность и обоснованность базовых тарифов и их увеличения в 2023 году. В случае нарушений отменить повышение и произвести перерасчет, а также вернуть на Средний Урал "ночной тариф".

Напомним, что члены партии КПРФ в Свердловской области планировали провести митинг против роста тарифов ЖКХ в регионе, однако власти запретили проводить в Екатеринбурге митинг на эту тему. Коммунисты намерены оспорить это решение в суде.

Начиная с 1 декабря жители Свердловской области столкнулись с повышением стоимости услуг ЖКХ, и это было уже второе за год повышение - предыдущее произошло в июле. После этого тарифы обещали не повышать вплоть до 1 июля 2024 года.

После Федеральная антимонопольная служба признала, что РЭК Свердловской области установила завышенные тарифы на электроэнергию с нарушениями. Дневной тариф на электричество вырос на 35%.