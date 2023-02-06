06 Февраля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Путин выразил Асаду и Эрдогану соболезнования в связи с гибелью людей после землетрясения

Президент России Владимир Путин выразил своим сирийскому и турецкому коллегам Башару Асаду и Реджепу Эрдогану соболезнования в связи с гибелью людей из-за землетрясения.

"Разделяем печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших и готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия", - цитирует пресс-служба Кремля обращение Путина к Асаду.

Эрдогана Путин попросил "передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии".

"Готовы оказать необходимую помощь в этой связи", - сообщил Путин.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло минувшей ночью в турецкой провинции Кахраманмараш. В ряде городов произошли сильные разрушения. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии. По последним данным, в Турции погибло 284 человека, в Сирии — 237. Еще более тысячи пострадали в обеих странах. В Турции в результате землетрясения разрушена крепость Газиантепа, включенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теги: Владимир Путин, Башар Асад, Реджеп Эрдоган



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