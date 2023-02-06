В Екатеринбурге запретили митинг против роста тарифов на капремонт и ЖКХ

Власти запретили проводить в Екатеринбурге митинг против роста тарифов. Коммунисты намерены оспорить это решение в суде.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском обкоме КПРФ, в региональное министерство общественной безопасности была подана заявка на проведение 11 февраля митинга против резкого роста тарифов на капремонт многоквартирных домов и повышения цен на услуги ЖКХ. Однако чиновники отказали: в письме, подписанном министром Александром Кудрявцевым, в частности, сказано: "Протоколом оперативного штаба от 26.10.2022 №1 на территории Свердловской области проведение публичных мероприятий ограничено".

"Что значит "ограничено"? Не запрещено же. Следовательно, существуют какие-то условия, в рамках которых митинг все же может состояться. Так каковы условия? Министерский ответ скромно о них умалчивает. Вероятно, разъяснения на этот счет есть в упомянутом протоколе №1? Но на министерском сайте он не опубликован и не приложен к ответу. Как же исполнять требования нормативного документа, если его содержания никто не знает? Абсурд, да и только!", - негодуют в Свердловском обкоме.

Коммунисты указывают, что в этот же день состоится ежегодная гонка "Лыжня России", где ожидается порядка восьми тысяч участников. Ее проведение никто не запрещает.

"Областной комитет КПРФ просит министерство общественной безопасности Свердловской области ознакомить его с протоколом №1. Кроме того, обком обратится в прокуратуру и суд с тем, чтобы признать действия министерства незаконными, нарушающими Конституцию России", - заявили в региональном отделении партии.

Сегодня коммунисты направили уведомление о проведении пикета в гайд-парке на территории Парка им. 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге. Ответа от властей пока не поступило.