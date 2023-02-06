06 Февраля 2023
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

Предстоятеля Польской Церкви вынудили извиняться за поздравление патриарху Кириллу

Предстоятель Польской Православной Церкви (ППЦ) архиепископ Савва публично извинился за поздравление патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю 14-й годовщины интронизации.

1 февраля он направил предстоятелю РПЦ поздравление, в котором написал о том, что шлет "самые сердечные, братские приветствия и пожелания". Он отметил труды патриарха, которые являются примером для других,и пожелал ему многая лета.

Однако после этого в Польше, где большинство населения подвержено русофобской идеологии, его подвергли резкой критике, после чего он заявил, что осуждает "вторжение" России в "независимую Украину", а сам он неоднократно выражал несоласие с позицией патриарха Кирилла, которое якобы вредит восстановлению мира и православию. Он выразил сожаление и попросил его простить. 

При этом в поздравлении от 1 февраля архиепископ Савва упомянул об Украине, но в ином контексте.

"Врагу веры не нравится церковная стабильность, он старается ее разрушить. То, что случилось на Украине, наглядно свидетельствует об этом", - написал предстоятель ППЦ, имея в виду гонения режима на Церковь.

ППЦ пока занимает твердую позицию по украинскому вопросу, не признавая местных раскольников.

Теги: церковь, Польша



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