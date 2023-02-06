06 Февраля 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Югре будут судить бывшего работника банка, который 15 лет назад похитил 25 миллионов рублей

В Югре перед судом предстанет бывший работник банка, который почти 15 лет назад похитил из своей финансовой организации в Ханты-Мансийске 25 млн рублей и скрывался на территории Тюменской области, сообщили Накануне.RU в МВД Медиа.

Мужчину удалось задержать после того, как его уличили в хранении порядка 0,5 грамма N-метилэфедрона.

"Объявленного в федеральный розыск фигуранта полицейские задержали в апреле 2022 года в Тюмени, когда тот забрал закладку с наркотиком и ехал на такси", - говорится в сообщении.

В дальнейшем следователи установили, что крупной суммой денег он завладел в июле 2008 года, создав подложное электронное платежное поручение, по которому получил деньги в кассе. Завладев наличностью, он уехал из города.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 228 УК РФ, соединенные впоследствии в одно производство. В настоящее время их материалы направлены в суд.

Теги: банк, хищение, суд



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