Советник Зеленского заявил об угрозе исчезновения Украины без Новороссии

Без захвата новых российских регионов и Крыма украинская государственность окажется под угрозой. Об этом в интервью бежавшей из России Юлии Латыниной (признана иностранным агентом) заявил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, украинский режим не может себе "позволить оставить Россию где-то на территории Украины", то есть оставить Крым или Донбасс российскими. Захват территорий России нужен для провокации внутренней смуты в России. Без этого Россия продолжит СВО, а "мы с вами получим умирающую Украину".

"Все будут это понимать, и мы не получим возврат сюда людей, не получим приход сюда каких-то существенных денег, потому что какой смысл восстанавливать экономику страны. Украина будет быстро деградировать, превращаться в страну-руину, которую нет смысла восстанавливать. У нас начнутся процессы морального загнивания", – рассказал Подоляк.

Это любопытное признание фактически означает, что украинский режим жил за счет вытягивания ресурсов из регионов Новороссии, без которых окажется нежизнеспособным.

Украинский политолог Руслан Бортник считает, что в США в победу Украины никто реально не верит, ее используют лишь для того, чтобы нанести России максимальный урон и предотвратить значимую победу России, как, например, взятие Киева. Поэтому военная помощь оказывается только для этих целей, но не больше.

