06 Февраля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске и Магнитогорске зафиксировали превышения по сероводороду

В Челябинске и Магнитогорске 5 февраля зафиксировали превышения по сероводороду, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

В Челябинске только на посту на проспекте Победы фиксировались превышения по сероводороду в 1,7 раза от предельно допустимых концентраций. В Магнитогорске были зафиксированы превышения лишь в одной точке по сероводороду на 0,4 ПДК. Все данные были переданы в надзорные органы для принятия мер.

В Челябинске 6 февраля сохраняются неблагоприятные метеоусловия второй степени. Режим НМУ может быть продлен до 8 февраля. По состоянию на 6 февраля в Челябинске на постах и станциях территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха фиксировались разовые незначительные превышения предельно допустимых концентраций по взвешенным частицам.

Мониторинг за качеством воздуха продолжается.

Теги: НМУ, смог, выбросы,



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