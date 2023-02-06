06 Февраля 2023
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Политика Свердловская область В России Украина
Фото: Накануне.RU

Депутат Госдумы высказался о санкциях Зеленского в отношении свердловских предприятий

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов прокомментировал решение президента Украины о введении санкций в отношении предприятий региона.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничительных мер против 200 российских юридических лиц. Среди них оказались 10 предприятий из Свердловской области.

Как отметил Максим Иванов в своем Telegram-канале, это решение говорит лишь о том, что Урал – по-прежнему опорный край державы.

"Наши предприятия существенно помогают Родине в достижении целей СВО, поэтому их так боятся бандеровские недобитки. Хорошая мотивация работать, не сбавляя обороты", - заявил депутат.

Как сообщало Накануне.RU, недавно житель уральского города Талица вместе с сыном купил для фронта бронированную машину. Мужчина попросил отправить ее в зону СВО.

Теги: Зеленский, Иванов, предприятия, санкции



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