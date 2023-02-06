В акватории Белоярского водохранилища обнаружили палатку с трупом рыбака

На льду акватории Белоярского водохранилища в палатке было обнаружено тело мужчины 1990 г.р. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, погибший рыбачил со своим знакомым, однако ночь не пережил.

Тело было обнаружено утром 5 февраля. По предварительным данным, никаких повреждений на теле, свидетельствующих о криминальной смерти, нет. Конфликтов накануне у мужчины тоже ни с кем не было. Знакомые устроились на ночлег в две разные палатки, однако палатка погибшего отапливалась газовым оборудованием. В связи с этим приоритетной версией гибели рыбака становится отравление угарным газом. Точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Организована процессуальная проверка. В ее рамках эксперты выяснят обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение.

"В который раз приходится констатировать, что нарушение правил обращения с газовым оборудованием, в данном случае в рыбацких палатках, приводит, порой, к печальным последствиям, - заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Любители подледного лова рыбы прибыли на акваторию водоема в субботу, 4 февраля, в районе полудня, насверлили лунок, разбили лагерь, отметили, как водится, начало процесса. Все шло хорошо".

По его словам, первой панику подняла супруга погибшего, которая в 22.00 не могла дозвониться до мужа. Позвонив его товарищу, она попросила проверить состояние супруга, однако на тот момент мужчина уже спал. Только утром, когда жена снова не могла дозвониться до погибшего, его товарищ вошел в палатку, чтобы разбудить, однако тот уже не дышал. В палатке сильно пахнет продуктами горения газа.

"Любящая жена бросила все свои дела и на машине приехала к месту ЧП, с горечью осознав, что безвозвратно потеряла любимого человека, от которого остался несовершеннолетний ребенок", - добавил Горелых.