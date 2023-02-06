06 Февраля 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: AP Photo / Ghaith Alsayed

Историческая крепость Газиантепа разрушена в результате землетрясения в Турции

Историческая крепость Газиантепа, включенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, разрушена в результате землетрясения в Турции.

Как сообщила газета Yeni Şafak, стены крепости в некоторых местах обрушились после подземных толчков. Причиненный постройке ущерб еще предстоит определить.

Кроме того, в Сирии объект всемирного наследия ООН Цитадель Алеппо получила повреждения при землетрясении, пишет РИА Новости.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло минувшей ночью в турецкой провинции Кахраманмараш. В ряде городов произошли сильные разрушения. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии. По последним данным в Турции погибло 284 человека, в Сирии — 237. Еще более тысячи пострадали в обеих странах.

Теги: Газиантепа, Турция, землетрясение



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