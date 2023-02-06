06 Февраля 2023
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Происшествия Приволжский ФО Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье военнослужащих освободили от уплаты пени при оплате услуг ЖКХ

В Прикамье военнослужащих освободили от уплаты пени за несвоевременное внесение платежей в фонд капитального ремонта и за коммунальные услуги. Соответствующий указ с подписью главы региона Дмитрия Махонина опубликован на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

"Настоящий порядок определяет правила освобождения граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации в вооруженные силы РФ, и членов их семей от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме", — говорится в документе.

Начислять пени прекращают с дня заключения контракта, также военнослужащие освобождаются от оплаты уже начисленных пени. С заявлением в организации, предоставляющие те или иные коммунальные услуги военнослужащие и члены их семей в праве обратиться в течение срока контракта и 90 дней после его окончания. К заявлению надо приложить документы, подтверждающие заключение контракта и родство с военнослужащим. Решение принимается в течение 10 дней.

В случае досрочного расторжения контракта заявитель обязан уведомить об этом ресурсоснабжающую организацию, которая дала отсрочку.

Теги: пени, услуги ЖКХ, военнослужащие



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