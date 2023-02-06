06 Февраля 2023
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Происшествия В России За рубежом
Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Два самолета Ил-76 МЧС России со спасателями на борту готовы вылететь в Турцию

Министерство чрезвычайных ситуаций России готово направить спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Оно произошло сегодня ночью в провинции Газиантеп. Готовы к отправке два борта Ил-76, сообщили в пресс-службе МЧС.

"В готовность приведены 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", - сообщили в министерстве.

"МЧС России всегда готово прийти на помощь дружественному государству, граждане которого оказались в сложной ситуации. Наши спасатели имеют все необходимые знания и оборудование для ликвидации последствий подобных ЧС и уже готовы вылететь в зону землетрясения", - отметил министр Александр Куренков.

Теги: ил-76, мчс россии, турция, помощь, землетрясение



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