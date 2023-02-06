06 Февраля 2023
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Общество Чувашская Республика
Фото: Накануне.RU

В 2023 году в Чувашии более 600 жителей переселятся из аварийного жилья

До конца 2023 года в Чувашии намерены досрочно завершить программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. На 2022-2023 годы предусмотрено переселение из аварийного фонда 698 жителей республики (34 многоквартирных дома) , сообщили в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

«Для полного завершения программы необходимо заключить контракты на приобретение либо строительство еще 79 помещений – прежде всего, это Шемуршинский округ и Шумерля. Мы просим глав муниципалитетов, еще не завершивших контрактацию, взять заключение контрактов под личный контроль», – рассказал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Павел Данилов.

Уже заключены и находятся на стадии исполнения контракты на приобретение 185 жилых помещений 364,1 млн. рублей. В 2022 году в полном объеме завершена контрактация, фактически переселено 53 гражданина из 27 жилых помещений (общей площадью 1,16 тыс. кв. м).

«Все запланированные мероприятия позволяют достигнуть намеченных целей в течение года. В рамках этой программы у нас также есть обязательства по сносу расселенных домов и введению этих земель в оборот по особым правилам распределения – распланировать распределение необходимо в течение квартала», – обозначил направления работы глава Чувашии Олег Николаев.

Олег Николаев врио губернатора Чувашской Республики(2020)|Фото: николаев.онлайн

Завершение строительства домов, в которые должны быть переселены жители аварийного фонда, запланировано не позднее 1 октября 2023 года. В декабре прошлого года Фонд ЖКХ дополнительно предоставил республике финансовую поддержку в размере 168,8 млн. рублей, благодаря чему в этап программы 2022-2023 г. включено еще 10 аварийных домов, в которых проживает 183 гражданина.

Теги: переселение из аварийного жилья, чувашия, ветхое жилье, олег николаев



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