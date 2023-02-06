06 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Две трети россиян отрицательно относятся к феминитивам

Почти две трети россиян отрицательно относятся к такой новомодной тенденции, как употребление феминитивов. Об этом говорят результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Феминитивы ("режиссерка", "авторка", "психологиня") вызывают у 63% россиян отрицательные эмоции. Положительно воспринимают их только 4%. В устной и письменной речи новые феминитивы используют 22%, причем 19% — исключительно в шутливой или саркастичной манере.

Интересно, что женщины чаще говорят об отрицательных эмоциях от феминитивов, чем мужчины, - 67% против 60%.

Сенатор Алексей Пушков, комментируя результаты опроса, пишет, что феминитивы скорее принижают женские профессии, да и звучат несколько снисходительно.

"Люди это ошущают, а потому отвергают. Феминизм вообще вещь опасная: начинается с борьбы за права женщин, а приводит к отделению и противопоставлению женщин мужчинам. Отчего женщины счастливее явно не становятся - достаточно взглянуть на лица американских феминисток", - написал сенатор.

Член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов считает, что лозунги о борьбе за права женщин давно не имеют под собой никаких оснований, так как у женщин уже есть все права, в том числе специфически женские. Поэтому для уравнивания в правах с мужчинами у женщин их пришлось бы даже отнимать.

Теги: феминитивы, опрос



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