Боеготовность российской базы Хмеймим в Сирии не пострадала из-за землетрясения

Сильное землетрясение на севере Сирии не повлияло на боеготовность российской военной базы Хмеймим в этой стране, сообщило Минобороны РФ. Другие военные объекты российской группировки войск, дислоцированной в Сирии, тоже не потеряли боеспособность.

База Хмеймим находится между городами Хама и Латакия, которые – наравне с Алеппо – больше всего пострадали в результате мощнейшего землетрясения минувшей ночью. Число погибших уже перевалило за 240, под завалами рухнувших зданий продолжают искать людей.