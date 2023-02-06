Япония поддержала ограничение цен на нефтепродукты из России

МИД Японии объявило, что правительство страны в рамках санкционной политики в отношении РФ из-за ее действий на Украине и в соответствии с позицией Группы семи (G7) устанавливает потолок цен на российские нефтепродукты.

Устанавливаются ограничения цен на перевозимые по морю российские нефтепродукты в размере $100 и $45 за баррель в зависимости от их категории, пишет ТАСС. По данным японского внешнеполитического ведомства, меры вступают в силу с 6 февраля. Объявленные японской стороной рестрикции соответствуют аналогичным мерам, объявленным Евросоюзом 5 февраля.

Совет ЕС утвердил решение о введении потолка цен 4 февраля. На российские нефтепродукты установлены два уровня цен: один в - $45 за баррель на нефтепродукты, которые продаются со скидкой по отношению к сырой нефти (топочный мазут, нафта), другой – в $100 за баррель на нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (дизель и керосин).