В уральском городе произошло ДТП с участием машины "скорой помощи"

В уральском городе Березовский столкнулись иномарка и автомобиль "скорой помощи".

Как сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург", ДТП произошло на перекрестке улиц Строителей и Театральной. Водитель "скорой помощи" двигался со спецсигналами на красный сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer, который ехал на зеленый.

В результате столкновения пострадал пассажир медицинской машины. Его доставили в больницу.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале иномарка врезалась в железнодорожную будку, уходя от погони ГИБДД.