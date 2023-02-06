Губернатор Астраханской области оценил работу центра боевой подготовки

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин побывал в специализированном центре для изучения основ военной науки и боевой подготовки, который был открыт по его поручению. Шестидневные курсы здесь проходят добровольцы, решившие участвовать в СВО, сообщает пресс-служба губернатора региона.

«Защита Родины – долг гражданина. Наша задача – создать такие условия, чтобы каждый мог выполнить его с честью, обладая нужными практическими и теоретическими знаниями», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

На данный момент в центре уже завершили обучение около 100 астраханцев, из которых 16 готовятся к отъезду в зону СВО. Четверо из них – женщины. Сегодня здесь тренируются в том числе действующие сотрудники специальных подразделений.

Большая часть добровольцев не имеет соответствующих боевых навыков. Занятия проводят ветераны, офицеры и инструкторы, за плечами которых опыт участия в боевых действиях, в том числе в зоне СВО.

Учебную программу для центра разработал Герой РФ Сергей Лысюк. По завершении обучения участников ждёт финальное испытание. Они должны будут отработать упражнения в условиях, максимально приближенных к боевым действиям.

«Губернатор Игорь Юрьевич Бабушкин оказал нашему центру неоценимую помощь. Он помог приобрести разгрузы и автоматы, с которыми мы сейчас работаем, макеты мин, гранатомётов, каски, очки и тактические наушники, применяемые в зоне СВО», – отметил руководитель проекта Виктор Хайрулик.

Узнать подробную информацию и присоединиться к проекту желающие могут в учебном центре «ГАРАНТ» по адресу ул. Софьи Перовской д. 96Л и по номеру: 89053611749.