06 Февраля 2023
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Политика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Губернатор Астраханской области оценил работу центра боевой подготовки

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин побывал в  специализированном центре для изучения основ военной науки и боевой подготовки, который был открыт по его поручению. Шестидневные курсы здесь проходят добровольцы, решившие участвовать в СВО, сообщает пресс-служба губернатора региона.  

боевая подготовка, сво, оружие(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

«Защита Родины – долг гражданина. Наша задача – создать такие условия, чтобы каждый мог выполнить его с честью, обладая нужными практическими и теоретическими знаниями», – подчеркнул Игорь Бабушкин.  

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

На данный момент в центре уже завершили обучение около 100 астраханцев, из которых 16 готовятся к отъезду в зону СВО. Четверо из них – женщины. Сегодня здесь тренируются в том числе действующие сотрудники специальных подразделений.  

автоматы, оружие, военная экипировка, сво(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Большая часть добровольцев не имеет соответствующих боевых навыков. Занятия проводят ветераны, офицеры и инструкторы, за плечами которых опыт участия в боевых действиях, в том числе в зоне СВО. 

сво, стрельбы, боевая подготовка(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Учебную программу для центра разработал Герой РФ Сергей Лысюк. По завершении обучения участников ждёт финальное испытание. Они должны будут отработать упражнения в условиях, максимально приближенных к боевым действиям.  

сво, стрельбы, боевая подготовка(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

«Губернатор Игорь Юрьевич Бабушкин оказал нашему центру неоценимую помощь. Он помог приобрести разгрузы и автоматы, с которыми мы сейчас работаем, макеты мин, гранатомётов, каски, очки и тактические наушники, применяемые в зоне СВО», – отметил руководитель проекта Виктор Хайрулик. 

Узнать подробную информацию и присоединиться к проекту желающие могут в учебном центре «ГАРАНТ» по адресу ул. Софьи Перовской д. 96Л и по номеру: 89053611749.

Теги: игорь бабушкин, военная наука, сво, добровольцы, центр подготовки, боевые навыки



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