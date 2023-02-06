В ДТП на Сибирском тракте пострадали две школьницы

Сегодня утром на Сибирском тракте произошло ДТП, в результате которого две школьницы 8 и 13 лет были доставлены в больницу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Екатеринбургу.

Авария произошла в 7.45 напротив дома № 26 по ул. Сибирский тракт. По предварительной информации, водитель "Subaru Forester" на светофоре при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю "BMW Х5", который двигался со встречного направления прямо. В последнем находилась мать с двумя дочерями. Обе, по ее словам, были пристегнуты штатными ремнями безопасности.

В результате ДТП 8-летняя девочка получила травмы головы, а ее старшая сестра - травмы головы и перелом нижней челюсти: обе доставлены в больницу. Стаж вождения 38-летней матери составляет 11 лет.

"На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП и обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится дознание", - сообщают в Госавтоинспекции.

Виновник ДТП - 45-летний мужчина со стажем вождения 15 лет также был доставлен в больницу с различными травмами. Сотрудники ГИБДД установили, что у автомобиля имеются нарушения светопропускания переднего и боковых стекол.

В ГИБДД Екатеринбурга предупреждают, что тонировка передних боковых стекол увеличивает риск возникновения ДТП, особенно в темное время суток и в условиях плохой погоды.