06 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Москва и Вашингтон не обсуждают ситуацию на Украине по линии спецслужб, - Рябков

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ему неизвестно о якобы имевшем место визите в Россию главы ЦРУ Уильяма Бернса.

По словам дипломата, у Москвы сейчас нет диалога с Вашингтоном по Украине по линии спецслужб.

"У нас нет с американцами сейчас диалога по тематике СВО, Украины, ни по каким линиям кроме общения соответственно представителей МИД и Госдепартамента с посольствами США в Москве и России в Вашингтоне, эпизодические телефонные звонки на других уровнях имеют место", - сообщил Рябков.

"Но никаких встреч, никаких специализированных форматов для подобного рода консультаций не практикуется", - цитирует его "Интерфакс".

Ранее издание Neue Zürcher Zeitung сообщило, что Бернс в середине января 2023 года якобы представил Украине и России мирный план. По данным издания, президент США Джо Байден направил директора ЦРУ в Киев и Москву со следующим предложением: передать российским властям около 20% территории Украины в обмен на мир. Но обе стороны отказались от подобных решений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал уткой данную публикацию.

Теги: рябков, глава цру, украина



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