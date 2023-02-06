Крупнов: России необходим нацпроект "Мужчины"

06 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: me-forum.ru

Крупнов: России необходим нацпроект "Мужчины"

России необходим национальный проект "Мужчины". Об этом на канале "360" заявил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

"Когда мы говорим о нацпроекте России "Семья", то следующий проект должен быть о подъеме мужескости в стране. Нам нужно, чтобы мальчики стали мальчиками, чтобы мальчики понимали свою ответственность и силу", - сказал он.

По его словам, они должны быть физически крепкими, патриотичными, имели военную, спортивную, интеллектуальную подготовку.

"У нас проблема номер один - это мужчины. Не потому, что они плохие и их надо критиковать, а потому, что такая ситуация у нас получилась — размужчинивание. Обратите внимание, с 1937 года действует постановление о защите материнства и детства. Нигде отцовство защищают, нигде мужчин не защищают", — подчеркнул демограф.

"Мужчина - это не тот, кого берегут. Это тот, кто вопреки всему имеет волю, характер и ответственность. Их не надо защищать так, как женщин. Но в любом случае нам на это надо обратить внимание, и нацпроектом номер один должен быть "Мужчины", - подытожил Крупнов.

Напомним, мужчин в России на 10 млн меньше, чем женщин (68 млн против 78 млн), а живут они в среднем на 10 лет меньше (67-68 лет против 77-78 лет). При этом женщины считаются находящимися в ущемленном положении и не имеющими многих прав.

Традиционным представлением о мужчине является представление его как главы семьи и кормильца. Однако принятая недавно Национальная стратегия действий в интересах женщин до 2030 года прямо противоречит этому. Она направлена на борьбу со "стереотипными представлениями о социальных ролях мужчин и женщин", которые нужно "преодолеть". Женщин предполагается продвигать на руководящие должности, отстраняя мужчин, и еще больше увеличивать их долю во вех сферах. О материнстве в стратегии не говорится ни слова. В связи с этим многие эксперты и просемейные организации заявили о ней как о прозападной феминистской стратегии.

Сегодня численность женщин-руководителей в центральных органах государственной власти увеличилась до 40%, но этого мало, заявила недавно председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Нужны специальные "женские квоты", чтобы вытеснять мужчин.

Бывший председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов неоднократно говорил о проблеме мужчин в стране, многие из которых стали "маменькими сынками" и не способны создать и содержать семью. Главной причиной этого, по его мнению, является малодетность, при которой воспитание из мальчиков мужчин невозможно.

Теги: Юрий Крупнов, мужчины, нацпроект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети