Крупнов: России необходим нацпроект "Мужчины"

России необходим национальный проект "Мужчины". Об этом на канале "360" заявил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

"Когда мы говорим о нацпроекте России "Семья", то следующий проект должен быть о подъеме мужескости в стране. Нам нужно, чтобы мальчики стали мальчиками, чтобы мальчики понимали свою ответственность и силу", - сказал он.

По его словам, они должны быть физически крепкими, патриотичными, имели военную, спортивную, интеллектуальную подготовку.

"У нас проблема номер один - это мужчины. Не потому, что они плохие и их надо критиковать, а потому, что такая ситуация у нас получилась — размужчинивание. Обратите внимание, с 1937 года действует постановление о защите материнства и детства. Нигде отцовство защищают, нигде мужчин не защищают", — подчеркнул демограф.

"Мужчина - это не тот, кого берегут. Это тот, кто вопреки всему имеет волю, характер и ответственность. Их не надо защищать так, как женщин. Но в любом случае нам на это надо обратить внимание, и нацпроектом номер один должен быть "Мужчины", - подытожил Крупнов.

Напомним, мужчин в России на 10 млн меньше, чем женщин (68 млн против 78 млн), а живут они в среднем на 10 лет меньше (67-68 лет против 77-78 лет). При этом женщины считаются находящимися в ущемленном положении и не имеющими многих прав.

Традиционным представлением о мужчине является представление его как главы семьи и кормильца. Однако принятая недавно Национальная стратегия действий в интересах женщин до 2030 года прямо противоречит этому. Она направлена на борьбу со "стереотипными представлениями о социальных ролях мужчин и женщин", которые нужно "преодолеть". Женщин предполагается продвигать на руководящие должности, отстраняя мужчин, и еще больше увеличивать их долю во вех сферах. О материнстве в стратегии не говорится ни слова. В связи с этим многие эксперты и просемейные организации заявили о ней как о прозападной феминистской стратегии.

Сегодня численность женщин-руководителей в центральных органах государственной власти увеличилась до 40%, но этого мало, заявила недавно председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Нужны специальные "женские квоты", чтобы вытеснять мужчин.

Бывший председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов неоднократно говорил о проблеме мужчин в стране, многие из которых стали "маменькими сынками" и не способны создать и содержать семью. Главной причиной этого, по его мнению, является малодетность, при которой воспитание из мальчиков мужчин невозможно.