В пяти муниципалитетах Челябинской области снизились темпы строительства жилья

В пяти муниципалитетах Челябинской области за 2022 год снизились темпы строительства жилья.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палате региона, сокращение ввода жилья наблюдается в Брединском (28,8%), Катав-Ивановском (51,9%), Саткинском (36,8%) Чесменском (43,35) и Кизильском районах (51,2%).

За 2022 год в регионе введено 1 870,3 тыс. кв.м. Это на 8,3% больше, чем в 2021 году. Среди лидеров отмечается Варненский (184,2%), Нязепетровский (178,9%), Еткульский (127,5%), Нагайбакский районы (102,0%) и Златоуст (96,7%).