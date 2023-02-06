В Москве в квартире на Ленинском проспекте нашли тела пожилых супругов

В Москве в квартире на Ленинском проспекте обнаружены тела 73-летнего мужчины и его 74-летней супруги с многочисленными ножевыми ранениями. В правоохранительные органы обратился сын погибших, он же и обнаружил родителей в их квартире, сообщили в прокуратуре Москвы.

По данным прокуратуры, сын погибших отправился к ним домой после того, как родители перестали выходить на связь. Дверь квартиры, по его словам, была открыта, когда он приехал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).