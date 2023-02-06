06 Февраля 2023
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Наука и техника Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области определил вектор научно-технического развития региона - госзаказ и поддержка научных разработок

Накануне Андрей Травников в преддверии дня российской науки провёл оперативное совещание с членами регионального правительства. С докладом об организации поддержки отраслевых научно-технических проектов выступил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

Стоит напомнить, что губернатор Новосибирской области неоднократно давал установку на необходимость донастройки многочисленных мер поддержки отраслей, организаций и предприятий для стимулирования внутренних научно-технологических разработок и внедрения их в производство.

«Должен быть достигнут синергетический эффект за счёт развития внутрирегиональной кооперации – это даст дополнительный толчок росту экономики Новосибирской области. Эта установка актуальна и в 2023 году, жду докладов от каждого министерства в первом квартале. Кроме мер поддержки, предоставляемых под эгидой миннауки и направленных на стимулирование проектов СиббиоНОЦ, кроме мер субсидирования, подведомственных минобрнауки, практически у каждого новосибирского министерства есть свои программы поддержки подведомственных отраслей. И у каждого должна быть проведена донастройка этих программ», – заявил Андрей Травников.

Андрей Травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Напомним, что в соответствии с Поручением Президента России, в ноябре 2022 года был сформирован национальный рейтинг научно-технологического развития регионов, в котором Новосибирская область вошла в число лидеров и заняла 6-е место. Согласно тому же поручению, все регионы должны разработать свои программы научно-технологического развития – наряду с реализацией национального проекта «Наука и университеты».

Помимо традиционных направлений по реализации научно-технологической политики и формированию инновационной экономики (таких как стимулирование научной и инновационной деятельности, проект Академгородок 2.0, программа СиббиоНОЦ, научная и инновационная деятельность в вузах и научных организациях), в программе появились новые: приоритетные производственные проекты и научно-технологическое развитие отраслей. Заказчиком в этих вопросах являются отрасли, именно они формируют проблематику.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в 2022 году, учитывая масштаб задач, связанных в том числе и с санкционными решениями, акцент в деятельности миннауки был направлен на выстраивание тесного взаимодействия с органами власти, институтами, вузами, предприятиями, формирование «бесшовной» системы поддержки проектов.

В 2022 году объём финансирования по программе составил более 850 млн руб., в 2023 году объём финансирования увеличен практически в 1,3 раза. Заметно увеличено финансирование коммерциализации проектов (до 170 млн руб.).

Теги: андрей травников, научные разработки, госзаказ, СиббиоНОЦ



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