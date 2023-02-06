06 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Житель Верхней Пышмы решил поджечь супругу после словесной перепалки

Житель Верхней Пышмы решил весьма оригинальным способом разрешить конфликт со своей супругой, а именно поджечь их общий дом с женой внутри. О страшном инциденте Накануне.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Конфликт между супружеской четой произошел 12 сентября 2021 года. В офисе по ул. Чистова в Верхней Пышме мужчина вступил в словесный конфликт с супругой, после чего женщина решила самостоятельно вернуться в их общий дом на ул. Фабричная. В это же время у мужчины родилась идея убить жену.

Домой он вернулся ночью - с 2.30 до 5.49, взял канистру с бензином и разлил его по всему жилищу. После он подошел к спящей супруге, облив и ее. Когда женщина побежала в котельную дома, чтобы смыть с себя легковоспламеняющуюся жидкость, злоумышленник выбежал из здания и поджег его. При этом мужчина знал, что его супруга сможет выбраться из дома только через дверной проход из веранды в котельную.

Не имея другого выбора, потерпевшая все же побежала сквозь пламя через дверной проход, от чего ее одежда и облитые участки тела загорелись. Несмотря на это женщина смогла покинуть горящий дом и позвать помощь. В результате пострадавшая спасла свою жизнь, но получила термический ожог 2-3 степени площадью 52% в области головы, шеи, туловища, а также верхних и нижних конечностей. Эксперты расценили эти повреждения, как причинившие тяжкий вред здоровью.

"Умысел на причинение смерти супруге злоумышленником не доведен до конца в результате активного сопротивления потерпевшей, обнаружения пожара третьими лицами и своевременного оказания медицинской помощи потерпевшей", - отметили в прокуратуре.

Верхнепышминский городской суд признал местного жителя виновным, назначив ему наказание в виде 11 лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Кроме этого, суд взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в 1 млн рублей в пользу его супруги. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: поджог, Верхняя Пышма, жена, супруг



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