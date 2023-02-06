06 Февраля 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: гу мчс челябинской области

Число погибших при землетрясении в Сирии превысило 230 человек

Число погибших при землетрясении в Сирии выросло до 237 человек, об этом сообщает Минздрав республики. Еще минимум 639 человек пострадали, многие продолжают числиться пропавшими без вести – они, вероятно, находятся под завалами рухнувших зданий.
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Ранее сообщалось, что в Турции уже известно минимум о 180 погибших.

Также в Турции разрушена историческая крепость Газиантеп, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Появились также сообщения о взрыве на газопроводе в провинции Хатай, но пока не известно, связан ли он с землетрясением.

Между тем, в Италии объявили об опасности цунами на юге страны из-за землетрясения в Турции.

Теги: землетрясение, турция, сирия, италия



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Развитие сюжета:

Ранее 06.02.2023 10:17 Мск Боеготовность российской базы Хмеймим в Сирии не пострадала из-за землетрясения

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Ранее 06.02.2023 09:12 Мск В АТОР сообщили об отсутствии туристов в зоне землетрясения в Турции


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