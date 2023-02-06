06 Февраля 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале в два раза сократят согласование генплана поселения или городского округа

Свердловское заксобрание разрабатывает законопроект "О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере градостроительной деятельности".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО, он предусматривает новый срок для согласования проекта генерального плана поселения, проекта генплана городского округа с органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

"Вместо действовавшего ранее двухмесячного периода устанавливается срок в 30 дней со дня поступления в эти органы уведомления об обеспечении доступа к проекту генплана поселения, проекту генерального плана городского округа и материалам по их обоснованию в федеральной государственной информационной системе территориального планирования", - пояснила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Также законопроектом вносятся изменения срока проверки документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов регионального значения и иных объектов капстроительства, возведение которых планируется в двух и более муниципальных образованиях. Устанавливается, что уполномоченный исполнительный орган госвласти Свердловской области должен будет завершить проверку на соответствие требованиям Градостроительного кодекса РФ в течение 15 рабочих дней (ранее было 20).

В случае принятия законопроекта региональным парламентом, он вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Теги: генплан, согласование, законопроект



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